اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:33 م
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حصاد الوزارات.. العلمين الجديدة تستضيف "المسابقة الدولية للروبوتات"

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:27 م
حصاد الوزارات.. العلمين الجديدة تستضيف "المسابقة الدولية للروبوتات" وزارة التعليم العالى - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

العلمين الجديدة تستضيف "المسابقة الدولية للروبوتات" للعام الثانى على التوالى

وزارة العمل تتعاون مع سفارة إيطاليا لتوفير فرص عمل للشباب طبقا لمعايير السوق

صرف 40% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر

وزيرة التضامن صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيئ بمطروح

وزارة الرى: تأهيل 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه

هيئة الدواء توجة رسالة هامة حول حقيبة الإسعافات الأولية.. تفاصيل

التموين: انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع ومنتجات اللحوم

وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل إطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة

الرى: تطوير واحة سيوة بتكلفة 2 مليار جنيه

التعليم توجه بانتهاء حصر أعداد الطلبة المقيدين بالعام الدراسى الجديد منتصف أكتوبر

جامعة الأزهر تعيد فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل التحويل داخل النطاق الجغرافى

صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

فوز معهد بحوث الإلكترونيات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة

حملات ميدانية لوزارة البيئة تتفقد مواقع قش الأرز بالبحيرة والدقهلية والقليوبية

الصحة تقدم خدمات الكشف الطبى والصحة الإنجابية وتوزع وسائل تنظيم الأسرة مجانا

الرى: سد وادى إسماعيل بمطروح يحجز 175 ألف متر مكعب مياه من أمطار مطروح

 


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