الزراعة: علاج 5100 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة كفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة كفر الشيخ من يوم 30 سبتمبر حتي 5 أكتوبر، حيث جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي كفر الشيخ لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار ل 718 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 982 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ 1055 حالة، وتم عمل 70 عمليه جراحية، وتحصين 724 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 612 من الاغنام وتم رش 1034 بعدد اجمالي 5195 حاله لدى 2027 مستفيدًا من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.