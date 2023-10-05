التموين: انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع ومنتجات اللحوم

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وأشارت الى انتظام العمل اليوم الخميس لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة كذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى.