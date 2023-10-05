وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نيابة عن جميع العاملين بالوزارة بأسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدا على ما قدمته قواتنا المسلحة الباسلة من بطولات وتضحيات غيرت مجرى التاريخ وكتبت فيه بأحرف من نور أبهى معاني الوفاء والتضحية من أجل صون الكرامة الوطنية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: ستبقى هذه الملحمة العسكرية المصرية العظيمة رمزا ملهما للمصريين في تجاوز التحديات حفظ الله راية مصر مرفوعةً خفاقةً أبية.
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى
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