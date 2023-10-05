الرى: سد وادى إسماعيل بمطروح يحجز 175 ألف متر مكعب مياه من أمطار مطروح

كتبت أسماء نصار

تعرضت مدينة مرسى مطروح مساء أمس الأربعاء لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلي غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادى اسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

وتوقفت الأمطار حاليا على مدينة مرسى مطروح، ويشير التنبؤ الصادر عن الوزارة أنه من المتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية.

وساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها بالأمس حيث نجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.

كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار ( خزانات - آبار نشو ) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار .

علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا علي نفس منطقة الكيلو ٤ - وذلك لزيادة قدرة منشات الحماية للتعامل مع اية عواصف مطرية مستقبلية.

كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة ، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول.

كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

ومن المقرر اصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص كافة منشات الحماية وحصاد مياه الامطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الامطار.