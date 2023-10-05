وزيرة التضامن صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيئ بمطروح

كتب مدحت وهبة

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظة مطروح منذ أمس، حيث وجهت برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة الإغاثة بمحافظة مطروح برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والهلال الأحمر بالتواجد الميداني وتقديم جميع الخدمات للمواطنين والتعامل مع آثار السيول والأمطار التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، حيث جارى متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.

وأكدت القباج ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومتابعة توافر كافة معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة بمطروح استعدادًا للتدخل الفوري، وكذلك التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل، حيث تم صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وجار حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه استعدادا لفصل الشتاء، تم التوجيه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن مخصصات لبند الإغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصرى ودعم الجمعيات الأهلية.