اليوم السابع
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التموين: انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرف لأصحاب البطاقات بسعر 5 قروش للرغيف

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:51 ص
التموين: انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرف لأصحاب البطاقات بسعر 5 قروش للرغيف الخبز البلدي المدعم
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية ، حيث أشارت الى انتظام إنتاج الخبز البلدي المدعم  اليوم الخميس على مستوى محافظات الجمهورية 
 
وتصرف وزارة التموين الخبز المدعم  لأصحاب البطاقات التموينية  بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين  بسعر 5 قروش رغم تكلفة الرغيف تتجاوز 90 قرشا حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة  في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن
 
وكانت  الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت  من خلال مناقصة  عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني ، وأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.

التموين

الخبز المدعم

دعم الخبز

انتاج الخبز لأصحاب بطاقات التموين



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