كتبت فاطمة خليل

الماء ضروري لصحتنا العامة، فهو يساعدنا على ترطيب الجسم، ومع ذلك، حتى لو كنت تعتقد أنك تشرب كمية كافية من الماء، فقد يرسل لك جسمك إشارات بأنك بحاجة إلى المزيد، في هذا التقرير نتعرف على 7 علامات مفاجئة تشير إلى أنك قد لا تشرب ما يكفى من الماء، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

7 علامات مفاجئة تدل على أنك لا تشرب ما يكفى من الماء

البول الداكن

واحدة من أكثر علامات الجفاف وضوحا هو البول الأصفر الداكن أو العنبري اللون، من المفترض أن يكون لون بولك شاحبًا، ويشبه لون القش.

عندما لا تستهلك كمية كافية من الماء، يحتفظ جسمك بالسوائل عن طريق إنتاج البول المركز. إذا كان بولك يبدو داكنًا باستمرار، فهذا مؤشر واضح على أنك بحاجة إلى زيادة كمية الماء التي تتناولها.

يشير البول الداكن إلى أن جسمك يحاول الاحتفاظ بالمياه بسبب عدم تناول كمية كافية من الماء وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل حصوات الكلى، والتهابات المسالك البولية، وعدم الراحة بشكل عام. شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد في طرد السموم والحفاظ على وظائف الكلى المناسبة.

جفاف الجلد

يمكن أن يكون الجلد الجاف والمتقشر دليلاً على عدم كفاية الترطيب، عندما لا تحصل على الترطيب الكافي، تفقد بشرتك الرطوبة، مما يؤدي إلى الجفاف وبشرة باهتة.

يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على مرونة بشرتك وتوهجها، لذلك إذا لاحظت أن بشرتك تشعر بالجفاف، فقد حان الوقت لزيادة كمية الماء التي تتناولينها. البشرة الجافة أكثر عرضة للشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ويمكن أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، شرب كمية كافية من الماء يساعد بشرتك على الاحتفاظ برطوبتها ونعومتها.

التعب والخمول

يمكن للجفاف أن يستنزف مستويات الطاقة لديك، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول، عندما لا تحصل على الترطيب المناسب، يكافح جسمك لنقل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى الخلايا، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة. إذا وجدت نفسك تعاني من التعب بشكل متكرر، فقد تكون هذه طريقة جسمك لإخبارك بشرب المزيد من الماء.

يمكن أن يؤثر التعب المزمن على إنتاجيتك ومزاجك ونوعية حياتك بشكل عام. يضمن البقاء رطبًا أن يعمل جسمك على النحو الأمثل، مما يساعدك على البقاء يقظًا ونشطًا طوال اليوم.

الصداع المتكرر

يمكن أن يكون الصداع المستمر علامة غير متوقعة على الجفاف، يمكن أن تؤدي مستويات السوائل غير الكافية إلى انخفاض حجم الدم وانخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع.

إذا كنت تستخدم في كثير من الأحيان مسكنات الألم لمكافحة آلام الرأس، فكر في تناول كوب من الماء أولاً. الاعتماد على مسكنات الألم دون معالجة السبب الأساسي يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في استخدام الدواء والآثار الجانبية المحتملة. يمكن أن يكون شرب الماء طريقة بسيطة وفعالة لتخفيف أو منع الصداع الناجم عن الجفاف.

تشنجات العضلات

يمكن أن تكون تشنجات العضلات، وخاصة في ساقيك، نتيجة للجفاف، فعندما تنخفض كمية السوائل لديك، يمكن أن تصبح عضلاتك أكثر عرضة للتشنجات ويمكن أن تساعد إعادة الترطيب والتأكد من حصولك على كمية كافية من المعادن في منع هذه النوبات، يمكن أن تكون تشنجات العضلات مؤلمة ومزعجة، مما يؤثر على أنشطتك اليومية وحتى نومك. الحفاظ على الترطيب المناسب وتوازن المعادن يمكن أن يقلل من تكرار وشدة تشنجات العضلات.

جفاف الفم ورائحة الفم الكريهة

يمكن أن يكون الشعور بالجفاف في فمك ورائحة الفم الكريهة المستمرة علامات على عدم كفاية الترطيب. يلعب اللعاب دوراً حاسماً في صحة الفم، والجفاف يمكن أن يقلل من إنتاجه، مما يؤدي إلى جفاف الفم وبيئة تزدهر فيها البكتيريا المسببة للرائحة.

يمكن أن يؤدي سوء صحة الفم إلى مشاكل في الأسنان، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة المزمنة محرجة اجتماعيًا. يساعد شرب الماء في الحفاظ على نظافة الفم من خلال تعزيز إنتاج اللعاب وغسل جزيئات الطعام والبكتيريا.

الإمساك

يمكن أن يؤثر الجفاف أيضًا على جهازك الهضمي. عندما يفتقر جسمك إلى كمية كافية من الماء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ عملية الهضم وصلابة البراز، مما يؤدي إلى الإمساك. يساعد البقاء رطبًا في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة. الإمساك المزمن يمكن أن يكون غير مريح، بل ويؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في الجهاز الهضمي مع مرور الوقت. يدعم الترطيب الكافي حركات الأمعاء المنتظمة ويمكن أن يمنع الانزعاج المرتبط بالإمساك.