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لون البول الداكن علامة على الاصابة بالجفاف أو مشاكل أخطر .. تعرف عليها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:30 م
لون البول الداكن علامة على الاصابة بالجفاف أو مشاكل أخطر .. تعرف عليها لون البول أرشيفية
كتبت هند عادل

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 البول هو نوع من أنواع الفضلات التى يتخلص منها الجسم بعد تناول الطعام والشراب وهو يحمل السوائل الزائدة والأملاح ولونه يحمل الكثير من المعانى التى تدل على الحالة الصحية للإنسان، فربما يحمل رسائل كثيرة يجب الانتباه لها قد تكون دلاله على وجود مرض خطير .
 
 
ووفقا لموقع " healthline"تنتج الكلى  البول عندما تتناول السوائل أو الطعام ، فإنه ينتقل من الجهاز الهضمي ، إلى الدورة الدموية ، وإلى الكلى حيث يتم ترشيحها. ثم تخلص الكليتان من الفضلات والسوائل الزائدة عن طريق البول.
 
الحالب عبارة عن أنابيب تربط الكلى بالمثانة  تقوم المثانة بإفراغ البول عبر مجرى البول، من الناحية المثالية ، يكون لون البول الصفر الباهت  مما يؤدكد أن الجسم لا يعانى من الجفاف،  يحتوي البول بشكل طبيعي على بعض أصباغ صفراء تسمى يوروبيلين أو يوركروم. 
 
البول الداكن هو الأكثر شيوعًا بسبب الجفاف  ومع ذلك ، قد يكون ذلك مؤشرا على أن النفايات الزائدة أو غير العادية أو التي قد تكون خطرة في الجسم تنتشر في الجسم.
 
على سبيل المثال ، قد يشير البول البني الداكن إلى أمراض الكبد بسبب وجود الصفراء في البول.
 
البول المصحوب بدم، هو مؤشر على مشاكل محتملة أخرى ، بما في ذلك إصابة مباشرة في الكلى.
 
تشمل الحالات المرتبطة بالبول الداكن:
  • التهاب الكبد.
  • التليف الكبدي.
  • التهاب الكلى.
  • جفاف.
  • حصى في المرارة
  • حصوة المثانة
  • سرطان المثانة
  • سرطان البنكرياس.
التمرين الزائد أو الشاق للغاية يمكن أن يسهم في البول الداكن، قد يؤدي التمرينات الرياضية الشديدة إلى إصابة العضلات التي تسبب إفراز الجسم لمخلفات الزائدة. 
 
في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة الفرق بين البول الداكن بسبب الجفاف أو لأسباب أخرى.
 
فإذا كان لديك بول غامق مصحوبًا بألم شديد ، خاصة في ظهرك ، فقد تكون لديك حصوات في الكلى أو التهاب المسالك البولية (UTI) .
 
إذا كان لديك البول الداكن بسبب عدم كفاية كمية السوائل ، يجب أن تبدأ في شرب المزيد من الماء، حاول شرب كوب إضافي من الماء بعد الاستيقاظ. 
 
 

لون البول

لون البول الداكن

الجفاف

اسباب لون البول الداكن

امراض الكلى

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