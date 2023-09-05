فوائد صحية لفاكهة البابايا منها علاج طبيعى للإمساك

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة عن أن فاكهة البابايا لها فوائد متعددة، لذا ينصح دائمًا بإضافتها إلى نظامك الغذائي، وتضمنت تلك الفوائد الصحية تقليل مستوى السكر في الدم، وسيوضح التقرير التالى فوائد أخرى لتناولها، بحسب ما نشره موقع hindustantimes.

تعتبر فاكهة البابايا علاجًا طبيعيًا لتخفيف الإمساك، ومصدر غني لفيتامين A وC، ومخزن لمضادات الأكسدة والألياف، كما تحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد والقلويدات والعفص والصابونين، والتي تحمي الجسم من الأكسدة، كما أنها تحافظ على الالتهاب في الجسم.

ويساعد الكاربين الموجود في بذور البابايا على القضاء على البكتيريا والطفيليات في الأمعاء ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتمنع الجسم من تخزين الدهون، كما أنها تحسن معدلات الكولسترول.

فوائد بذور البابايا

تساعد في إنقاص الوزن

بذور البابايا مليئة بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في فقدان الوزن.

تسكين آلام الدورة الشهرية

يساعد الكاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في البابايا، على توازن الهرمونات الشبيهة بالاستروجين، ما قد يقلل من آلام الدورة الشهرية ويعزز انتظامها.

تنظيم نسبة الكوليسترول

تلعب الألياف الموجودة في بذور البابايا دورًا في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

صحة الأمعاء

تحتوي بذور البابايا على مادة الكاربين التي تساعد في القضاء على الديدان المعوية والبكتيريا، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي، وينظم محتواها الغني من الألياف حركات الأمعاء، ويمنع الإمساك.

دعم الجهاز المناعي

تساهم في تقوية جهاز المناعة، حيث تحتوى على فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من المواد الضارة والجذور الحرة.

الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان

بذور البابايا هي مصدر للبوليفينول ومضادات الأكسدة القوية التي توفر الحماية ضد أشكال مختلفة من السرطان.