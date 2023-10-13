أخبار × 24 ساعة.. زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
744 مليونا و787 ألف جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدلتا
وزارة الصحة تعلن تقديم 274 ألفا و618 خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة" أمس الأربعاء
كهرباء شمال القاهرة تسترد 191 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار
الزراعة تبحث الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الزراعية فى القمح
وزارة العمل: تسليم 61 عقد عمل لذوى همم بجنوب سيناء
وزارة التعليم: التزام المدارس الرسمية بتحصيل مصروفات الطلاب على 3 دفعات
موظف بهيئة الأنفاق يعيد حقيبة أموال لمالكها ورئيس الهيئة يكرمه
السبت المقبل آخر موعد لمعرض "أهلا مدارس" بفيصل
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