اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:28 ص
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أخبار × 24 ساعة.. زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو وزارة التموين - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

744 مليونا و787 ألف جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدلتا

وزارة الصحة تعلن تقديم 274 ألفا و618 خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة" أمس الأربعاء

كهرباء شمال القاهرة تسترد 191 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار

الزراعة تبحث الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الزراعية فى القمح

وزارة العمل: تسليم 61 عقد عمل لذوى همم بجنوب سيناء

موظف بهيئة الأنفاق يعيد حقيبة أموال لمالكها ورئيس الهيئة يكرمه

 







الاوقاف

الرى

الزراعه

التموين

النقل

الانفاق

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