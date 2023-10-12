الزراعة تبحث الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الزراعية فى القمح

كتبت أسماء نصار

زار الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات يرافقه لجنة من الإدارة إلى محافظة الشرقية باعتبارها أكبر المحافظات من حيث مساحة زراعة القمح .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي الهام.

واجتمع عيسى مع المزارعين بحضور المهندس حسين امين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية والدكتور عبدالله سويلم رئيس الحمله القومية القمح بالمحافظة، وذلك للشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة

والتجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح.

كما شملت الزيارة متابعة منظومة جمع وتدوير قش الارز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث وكذلك متابعة منظومة حوكمة الاسمدة ومدى توافرها فى جمعيات استعدادا للموسم الشتوى .

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية

كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى للمزراعين.