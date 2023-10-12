موظف بهيئة الأنفاق يعيد حقيبة أموال لمالكها ورئيس الهيئة يكرمه

كتب سيد الخلفاوى

أعاد "أحمد عواد عبد السلام" موظف بالإدارة العامة للأمن بالهيئة القومية للأنفاق، حقيبة بها مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية ومصرية وجهاز لاب توب وتليفون محمول" لمالكها، وذلك بعد أن عثر عليها أثناء تأدية عمله، حيث قام بتسليمها لمسئولى الهيئة القومية للأنفاق، والتى توصلت إلى صاحبها وهو أحد الخبراء الأجانب المتعاملين مع الهيئة في مشروعاتها وتم تسليمها له.

وفى السياق كرم المهندس طارق جويلى، رئيس مجلس الإدارة بتسليم شهادة تقدير للموظف لأدائه المتميز في العمل وأمانته، كما قام الخبير "Han Bao " المدير العام لشركة أفيك الصينية فرع مصر، ومالك الشنطة، بتقديم الشكر له، على امانته معبراً عن سعادته بأمانة المواطن المصري.

وفى ساق أخر كانت وقعت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس للمترو.