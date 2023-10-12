اليوم السابع
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744 مليونا و787 ألف جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدلتا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:06 م
744 مليونا و787 ألف جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدلتا المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن  الاستثمارات المنفذه بالشركه خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 472 مليون و 987 الف  جنيه ، موكدا أن نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 122.5%  بإجمالي 271 مليون و 800 الف  جنيه وذلك لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق عمل الشركة.
 
‏و أضاف عسل فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع " ، أن الشركه قامت بتعديل الخطوط الهوائيه الماره اعلي الكتل السكنيه بكابلات ارضيه حيث تم تنفيذ 6 مراحل خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2013 بإجمالي أطوال 205 الف و 700  كم بتكلفة  277 مليون جنيه.
 
‏و أشار عسل إلى أن إجمالي التحصيل النقدي خلال العام المالي 2023 بلغ 10882.2 مليون جنيه مقابل مبلغ 10088.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 793 مليون و 300 ألف جنيه عن العام المناظر ، مشيرا إلى أن زياده فى  اجمالي الايرادات خلال 1405.6 مليون جنيه عن العام المناظر بنسبه 7.9%  عن العام المناظر .
 
وتابع عسل أن هناك انخفاض في قيمه المتاخرات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 360 مليون جنيه بنسبه 4.9% عن العام المناظر، وبلغت نسبه تطور قيمه المحصل من حالات سرقات التيار للضبطيه القضائيه خلال العام المالي  18.1% عن العام المناظر .
 
 

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