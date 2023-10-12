744 مليونا و787 ألف جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدلتا

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا ل توزيع الكهرباء أن الاستثمارات المنفذه بالشركه خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 472 مليون و 987 الف جنيه ، موكدا أن نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 122.5% بإجمالي 271 مليون و 800 الف جنيه وذلك لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق عمل الشركة.

‏و أضاف عسل فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع " ، أن الشركه قامت بتعديل الخطوط الهوائيه الماره اعلي الكتل السكنيه بكابلات ارضيه حيث تم تنفيذ 6 مراحل خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2013 بإجمالي أطوال 205 الف و 700 كم بتكلفة 277 مليون جنيه.

‏و أشار عسل إلى أن إجمالي التحصيل النقدي خلال العام المالي 2023 بلغ 10882.2 مليون جنيه مقابل مبلغ 10088.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 793 مليون و 300 ألف جنيه عن العام المناظر ، مشيرا إلى أن زياده فى اجمالي الايرادات خلال 1405.6 مليون جنيه عن العام المناظر بنسبه 7.9% عن العام المناظر .

وتابع عسل أن هناك انخفاض في قيمه المتاخرات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 360 مليون جنيه بنسبه 4.9% عن العام المناظر، وبلغت نسبه تطور قيمه المحصل من حالات سرقات التيار للضبطيه القضائيه خلال العام المالي 18.1% عن العام المناظر .