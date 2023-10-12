وزارة التعليم: التزام المدارس الرسمية بتحصيل مصروفات الطلاب على 3 دفعات

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التزام المدارس الرسمية بتحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد من الطلاب على 3 دفعات، موضحة أن الدفعة الأولى تمثل قرابة 50% والثانى 30% والقسط الأخير يمثل 20% من المصروفات الدراسية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد سداد المصروفات الدراسية على أقساط لطلاب المدارس الرسمية كالتالى:

- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.

- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في أول يناير 2024.

– القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.

وأكدت المدارس، يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".