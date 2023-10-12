اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:59 م
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كهرباء شمال القاهرة تسترد 191 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:33 م
كهرباء شمال القاهرة تسترد 191 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي للحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى الحفاظ على حق الدولة و خفض نسبة الفقد بالشبكة الذى يتسبب فى خسائر مالية ضخمة.

وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الشركة نجحت من خلال تفعيل حق الضبطية القضائية في جميع قطاعات الشركة فى استرداد مبلغ 191 مليون و 280 الف جنيه  قيمة المحاضر المحررة ضد المخالفين و سارقي التيار الكهربائي فى مختلف الإدارات.

وتابع عفيفى أن نسبة الفقد خلال العام المالي 2022 /2023 في الطاقة الكهربائية بلغت 18.88 %   مقابل نسبة فقد قدرها 20.74 %   في 30 / 6 / 2022 بانخفاض قدره 1.86 % مقابل نسبة فقد مستهدفة 16.0% .

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي



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