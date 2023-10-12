اليوم السابع
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السبت المقبل آخر موعد لمعرض "أهلا مدارس" بفيصل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:00 م
السبت المقبل آخر موعد لمعرض "أهلا مدارس" بفيصل معرض أهلا مدارس
كتب مدحت وهبة

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يستمر معرض "أهلا مدارس"  بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، استقبال الجمهور، حتى اخر فترة بعد غدا السبت ، حيث يتم طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.
 
وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن معرض فيصل، هو واحد من 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، وأكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.
 
وأضاف المصيلحى أن معرض "أهلًا مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيرًا إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة. 

وزارةة التموين

وزير التموين

معرض أهلا مدارس بفيصل

معرض اهلا مدارس

اسعار السلع بمعارض أهلا مدارس



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