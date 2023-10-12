رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون المستشفى السعودي الألماني-الإسكندرية

المستشفى هو الفرع الثاني في مصر بعد فرع القاهرة، وتصل سعته إلى 300 سرير احتفلت مجموعة السعودي الألماني الصحية – مصر بافتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بمدينة الإسكندرية. حضر حفل الافتتاح الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ,و الدكتور/ أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للإعتماد و الرقابه الصحية والمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال إفريقيا.

وقد أكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، كما أثنى رئيس الوزراء على دور المجموعة في دعم الاستثمار الصحي بمصر.

ومنذ افتتاح أول فرع لمجموعة السعودي الألماني الصحية في مصر عام 2016 بالقاهرة تحت شعار "نرعاكم كأهالينا" وهي تتميز بتوفير رعاية صحية. عالية الجودة للمرضى وأقاربهم. وقد أعربت إدارة المجموعة عن امتنانها وشكرها للحكومة المصرية وجميع الهيئات والجهات المعنية على الدعم الذي لاقته وهو ما ساهم في افتتاح المستشفى السعودي الألماني الإسكندرية. واعتبرت هذا الافتتاح نتيجة ملموسة لدعم الدولة المصرية لجهود تحسين مستوى الخدمات الصحية، بهدف تحقيق رعاية صحية شاملة وتعزيز صحة الفرد والمجتمع في مصر.

واعتبر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعاون مجموعة "السعودي الألماني" الصحية، مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتوفير خدمات صحية متميزة عالية الجودة. ومن جانبه، أعلن المهندس صبحي بترجي، رئيس المجموعة، أن المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية يمثل الخطوة الأولى في إنشاء مدينة البترجي الطبية التي تقع على مساحة 88 ألف متر مربع في منطقة برج العرب بين محور التعمير وطريق الإسكندرية – مطروح. حيث تم تصميم المستشفى السعودي الألماني في الإسكندرية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 سرير، بما يتيح للمستشفى تقديم خدماته الطبية في جميع التخصصات الرئيسية والفرعية.

وستكون مدينة البترجي الطبية بمثابة وجهة صحية تعمل لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة والساحل الشمالي، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بـ 110 مليون دولار، وسيتم توظيف حوالي 1200 موظف.

وأشار الدكتور/ محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال أفريقيا، أن الهدف من افتتاح المستشفى الجديد هو تقديم خدمة طبية ذات مستوى عالي لمواطني الإسكندرية والمحافظات المجاورة، معتبراً ذلك امتدادًا لنجاح المستشفى السعودي الألماني في القاهرة. وأكد على حرص السعودي الألماني الصحية المستمر على أن يكون لها دورًا فعالًا في الشراكة والتعاون مع الهيئات الصحية في مصر لدعم خطط التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية. ففي عام 2018، شاركت المستشفى في تنفيذ حملة 100 مليون صحة، وذلك للقضاء على فيروس سي وزيادة التوعية المجتمعية للجمهور وعمل مسح مجاني لسرطان الثدي ومرضى السكر بشكل دوري.

كما شاركت أيضًا في مبادرة علاج الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وانشقاق الحلق، حيث تم تقديم العلاج المجاني لأكثر من 100 طفل حتى الآن بهدف إعادة الابتسامة لوجوههم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع. وقامت بتدريب المقيميين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفي الحصول على الاعتماد من الجمعية الدولية للجودة ISQUA، وهو ما جعل المستشفى السعودي الألماني في القاهرة أول مستشفى في مصر يحصل على اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR

ولقد حصلت المستشفى على الاعتماد الأمريكي من الهيئة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد ISO 22000 في نظام إدارة وسلامة الغذاء. وعلى الاعتماد الكندي المستوى الماسي، مما جعلها المستشفى الوحيدة في أفريقيا التي حازت على هذا الاعتماد. فضلاً عن هذا، حصلت على اعتماد تيموس الألماني في مجال السياحة العلاجية، وهي أول مستشفى في أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد، وانضمت المستشفى لعضوية مايو كلينك للرعاية الصحية، أفضل مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون المستشفى الوحيدة في أفريقيا والثالثة في الشرق الأوسط التي تحصل على هذه العضوية.

من ناحية أخرى، تم اعتماد المستشفى السعودي الألماني في القاهرة للمشاركة في برنامج الزمالة المصرية والبورد العربي، لتوفير التدريب العملي المتميز للأطباء. بالإضافة إلى ذلك، تمت الشراكة مع كليات الصيدلة لتدريب الصيادلة الجدد في مجالات الصيدلة السريرية وجودة وسلامة النظام الدوائي داخل المستشفيات. وكانت هناك شراكات مع 11 كلية تمريض في مصر للتدريب في جميع الأقسام الطبية بالمستشفى لحديثي التخرج.

وفي ظل الأوقات الصعبة التي عاشتها البلاد في عام 2020، كانت المستشفى السعودي الألماني في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، حيث تمكنت من تحقيق أعلى نسب شفاء للحالات الأكثر تعقيدًا.

وتكريماً للجهود المبذولة لمن قدموا أداءً استثنائياً في تقديم الخدمة الصحية للمريض وذويه في جميع مستشفيات مصر.. قامت المجموعة في عام 2022 بإطلاق النسخة الأولى من جائزة السعودي الألماني الصحية – نرعاكم كأهالينا السنوية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وتعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة وبشراكة مجتمعيه بين كل من Africa Health Excon والسعودي الألماني الصحية مصر تم إطلاق جائزة Caring Like Family افريقيا – النسخة الأولي لجميع المستشفيات في جميع الدول الإفريقية برعاية مصرية من أجل مستقبل صحي ومستدام لقاراتنا الإفريقية.

وتفتخر السعودي الألماني الصحية ان كل هذه الانجازات تمت على أرض مصر وبكوادر مصرية لتستمر المسيرة برؤية القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية".