حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
مليار و 130 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الإسكندرية خلال 2023
وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالوادى الجديد
الأزهر للفتوى يستعرض أسماء مُقتنيات النبى من خيول وسيوف.. تعرف عليها
صرف 65% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن
وزارة الأوقاف: سبع أسر قرآنية يتنافسون على جوائز الدولة
وزارة التعليم توجه بمتابعة الحضور اليومى لطلاب الثانوية العامة بالمدارس
اتحاد العمال: مصر تشهد إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس السيسى
وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس
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