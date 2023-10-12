حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مليار و 130 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الإسكندرية خلال 2023

اتحاد العمال: مصر تشهد إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس السيسى

وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس