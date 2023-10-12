اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس وزارة الكهرباء - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مليار و 130 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الإسكندرية خلال 2023

وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالوادى الجديد
الأزهر للفتوى يستعرض أسماء مُقتنيات النبى من خيول وسيوف.. تعرف عليها
صرف 65% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

اتحاد العمال: مصر تشهد إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس السيسى

وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس

 
 

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