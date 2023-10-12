مليار و 130 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الإسكندرية خلال 2023

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس ايهاب الفقى، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، أن شركة الإسكندرية تمكنت على الرغم من إنخفاض الحمل الأقصى للشركة ليصل إلى 1562 ميجاوات مقابل 1611 ميجاوات خلال العام المنصرم ، من تحقيق جميع المستهدفات التجارية من مبيعات الطاقة والتحصيل وضبط المخالفات والسرقات , و زيادة إيرادات الشركة حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة المباعة 8679.6 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9246.5 مليون جنيه مقابل كمية 8696.8 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9118.9 مليون جنيه للعام السابق .

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة من تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربية والحفاظ على ستقرار التغذية الكهربية بتكلفة بلغت مليار 130 مليون خلال العام المالى 2022/2023 ، حيث قامت بخفض معدلات الأعطال في الشبكة الكهربية وبلغ إجمالي عدد أعطال شبكة الجهد المتوسط عدد 357 عطل خلال العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل عدد 454 عطل خلال العام المالى السابق 2021/2022 .

ونجحت الشركة في التوسع في ترشيد الطاقة حيث تمكنت من تركيب عدد 13 مكثف جديد بالشبكة الكهربية لتصل إجمالي القدرة المركبة بالشبكة إلى 521.3 ميجا فار لتصل نسبتها من الحمل الأقصى إلى 33.3 % , وبلغ معامل القدرة 95% كافضل معامل قدرة يمكن تحقيقه بالشبكة الكهربية .

وعملت الشركة على تحقيق مستهدفات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم إنشاء العديد من المحطات الشمسية وتقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في إنشاء محطات شمسية وبلغت إجمالي قدرات المحطات الشمسية المركبة 5.65 ميجاوات بطاقة منتجة قدرها 9270.71 ميجا وات ساعة.