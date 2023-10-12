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وزارة التعليم: تسكين المعلمين الجدد طبقا للعنوان المثبت وقت التقديم للمسابقة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:05 م
وزارة التعليم: تسكين المعلمين الجدد طبقا للعنوان المثبت وقت التقديم للمسابقة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاقد مع المعلمين الجدد سيكون وفق العنوان الثابت للمعلم وقت التقديم على المسابقة وليس العنوان الثابت حاليا فى بطاقات الرقم القومى، موضحة أن هناك بعض الحالات قامت بتغيير محل الإقامة بعد التقديم على المسابقة لظروف خاصة مثل الزواج والنقل من محافظة لأخرى، وهذه الحالات سيتم التعاقد معها  وفق محل الإقامة القديم وقت التقدم على المسابقة، على أن يتم النظر فى محل الإقامة الجديد وفقا لاحتياجات العمل وإمكانية ندب المعلم من محافظة لأخرى.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

 

 


وزارة التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

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أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد

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