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وزارة التعليم توجه بمتابعة الحضور اليومى لطلاب الثانوية العامة بالمدارس

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم توجه بمتابعة الحضور اليومى لطلاب الثانوية العامة بالمدارس طلاب مدارس - صورة ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس الثانوية بمتابعة الحضور اليومى لطلاب الثانوية العامة، مع تطبيق قواعد الحضور والغياب، مشددة على ضرورة إنذار وفصل اى طالب يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانوناً، مع تحويله إلى نظام المنازل.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

وزارة التربية والتعليم

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