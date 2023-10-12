وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان،عن 5 أمراض شائع انتشارها بين طلاب المدارس وهو ما يتطلب رفع درجة الوعى والحذر منعا للاصابة بها والتعرض لمضاعفاتها.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن أكثر الأمراض شيوعاً بين الطلاب، تتمثل فى الأنفلونزا ويعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً بين الأطفال في المدارس.

- التهاب المعدة

التهاب المعدة والأمعاء سببها فيروسي ويمكن أن ينتشر بسرعة. أعراض التهاب المعدة والأمعاء واضحة جدًا: الغثيان والقيء والإسهال. تزول معظم حالات التهاب المعدة والأمعاء بعد أيام قليلة. يجب أن يحصل الأطفال والبالغين المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء على قسط وافر من الراحة وتجديد السوائل المفقودة من القيء والإسهال.

- العيون الوردية

العين الوردية أو التهاب الملتحمة هو أحد الأمراض المرتبطة بحساسية الأطفال. تشمل أعراض التهاب الملتحمة احمرار العين، والإفرازات، والحكة، والتورم. تتنوع أسباب المرض، لكن التهاب الملتحمة المعدي ينتج عن البكتيريا أو الفيروسات. يمكن أن تشمل العلاجات المضادات الحيوية على شكل مرهم أو قطرات للعين.

- نزلات البرد

تنتشر نزلات البرد مع موسم المدارس، خصوصاً في الصفوف المكتظة بالطلاب، ويصاب الطفل بالأعراض التالية: العطس والتهاب الحلق والصداع والسعال. وقد يصاب الطفل أيضاً بسيلان الأنف والحمى وفقاً لشدة الحالة.

يمكنك علاج أعراض نزلات البرد باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين للمساعدة في إدارة الصداع أو آلام العضلات أو الحمى.

- الحصبة

ينتشر هذا النوع من الأمراض في المدارس، وهو مُعدي حيث يظهر على هيئة طفح جلدي وبقع بيضاء داخل الفم ويمكن أن يؤدي لمضاعفات مثل التهاب الحلق، التهاب الرئة، والتهاب الدماغ.