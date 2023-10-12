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وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاح الأنفلونزا المتوفر بفاكسيرا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:33 م
وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاح الأنفلونزا المتوفر بفاكسيرا لقاح الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا المتوفر فى فاكسيرا هى الإنفلونزا الرباعية والتى تحمى الجسم من أخطر أربعة فصائل من الإنفلونزا و التى منهم أنفلونزا الخنازير. 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الجرعة نص مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر سته أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

- وأوضحت وزارة الصحة : لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

- وينصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل و المرضعات. 

- وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه لا تعارض للحصول على لقاح الأنفلونزا مع أى تطعيم آخر. 


وزاره الصحه

لقاح الانفلونزا

فاكسيرا

حساسيه البيض



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