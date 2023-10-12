اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأزهر للفتوى يستعرض أسماء مُقتنيات النبى من خيول وسيوف.. تعرف عليها

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:44 م
الأزهر للفتوى يستعرض أسماء مُقتنيات النبى من خيول وسيوف.. تعرف عليها مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: "كان لسيدنا رسول الله ﷺ مقتنيات عديدة، وكان يُسميها بالأسماء الحسنة:
 
▪فمن خُيُوله ﷺ التي عُرفت بأسمائها: السَّكبُ، وهو أول فرس مَلَكَه، وغزا عليه يوم أُحُدٍ، وسُمِّي بالسَّكْب؛ لأنه كثير الجرى، ومنها: ملَاح، والمُرْتَجزُ، واللُّحَيْفُ، والظَّرِبُ، والْوَرْد، واللِّزَازُ.
 
وأضاف المركز العالمى للأزهر وكان له ﷺ بغلتان، هما: الدُّلْدُل، وفِضَّة، وحمار واحد يقال له: يَعْفُور، ولم تكن له من الإبل سوى: الْقَصْوَاء.
 
▪وكان له ﷺ سبع مَنَائِح من الغنم؛ والمنيحة هي ذات اللبن من الأنعام، وأسماء منائحه ﷺ: عَجْوَةُ، وزَمْزَمُ، وسقيَا، وبَرَكَةُ، ووَرسَة، وأَطْلَال، وأَطْرَافُ.
 
▪ومِن أشهَرِ سِلَاحِهﷺ: سَيفُه ذُو الفَقَّار، بالإضافة للقَلْعِيّ، والبَتَّارِ، والحَتْفُ، والمُخذَم، ورسُوب، والعَضْب، وكان له بمكة سيفان، قدم بهما المدينة، وحمل أحدهما معه إلى بدر، وهو القَضْب.
 
▪وكان له ﷺثلاثة رماح، وثلاثة أقواس هي: الرَّوْحَاء، والبَيْضَاء، والصَّفْرَاء.
 
▪وكان له دروع هي: الفِضَّة، والفضُول، والصّعدِيَّة، وذات الوشاح، وذات الفضول.

مقتنيات النبى

الازهر للفتوى

الازهر

النبى



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