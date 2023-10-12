وزارة الصحة تكشف أسباب انتشار العدوى فى المدارس.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن اسباب انتشار العدوى فى المدارس بالتزامن مع موسم الدراسة

وحول أسباب انتشار العدوى فى المدارس قالت وزارة الصحة يوجد مجموعة من الأسباب تؤدى إلى انتشار العدوى بشكل أسرع فى المدارس ومنها:

- ملامسة الطفل للأسطح ومن ثم ملامسة الوجه، حيث يمكن أن تنتقل الجراثيم بسهولة عند الأطفال بمجرد ملامسة أي سطح ملوّث بالجراثيم.

- جفاف الهواء: فى موسم الشتاء يزداد الهواء جفافاً وتزداد الأمراض بين الطلاب.

- تجمهر عدد كبير من الطلاب في مكان واحد: وجود عدد كبير من الطلاب فى مكان واحد فى الصف من شأنه أن يُسّرع انتقال الفيروسات والعدوى بين الأطفال.