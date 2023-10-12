اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تكشف أسباب انتشار العدوى فى المدارس.. تفاصيل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:55 م
وزارة الصحة تكشف أسباب انتشار العدوى فى المدارس.. تفاصيل موسم الدراسة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن اسباب انتشار العدوى فى المدارس بالتزامن مع موسم الدراسة
 
وحول أسباب انتشار العدوى فى المدارس قالت وزارة الصحة يوجد مجموعة من الأسباب تؤدى إلى انتشار العدوى بشكل أسرع فى المدارس ومنها:
 
- ملامسة  الطفل للأسطح ومن ثم ملامسة الوجه، حيث يمكن أن تنتقل الجراثيم بسهولة عند الأطفال بمجرد ملامسة أي سطح ملوّث بالجراثيم.
 
- جفاف الهواء: فى موسم الشتاء يزداد الهواء جفافاً وتزداد الأمراض بين الطلاب.
 
- تجمهر عدد كبير من الطلاب في مكان واحد: وجود عدد كبير من الطلاب فى مكان واحد فى الصف من شأنه أن يُسّرع انتقال الفيروسات والعدوى بين الأطفال.

وزارة الصحة

العدوى

انتقال العدوى

اسباب العدوى بالمدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة