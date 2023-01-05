أخبار × 24 ساعة.. التموين: حملات رقابية يوميًا على الأسواق لمراقبة الأسعار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
محافظة الجيزة: لا تعطيل للمدارس بسبب حالة الطقس وغدا يوم دراسى عادى
وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
البابا تواضروس ضيفا على القناة الثانية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد السبت
الداخلية تلاحق المحتكرين وتضبط الأسعار بحملات رقابية على الأسواق.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات شركة "سكاتك النرويجية" فى مصر
الصحة العالمية: لم يتم تسجيل أى متحورات جديدة من فيروس كورونا فى الصين
التموين: حملات رقابية يوميا على المحال والأسواق لمراقبة الأسعار
وزير النقل والمواصلات الفلسطينى يستقبل سفير مصر لدى رام الله
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