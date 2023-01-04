وزير النقل والمواصلات الفلسطينى يستقبل سفير مصر لدى رام الله

كتب: أحمد جمعة

استقبل وزير النقل والمواصلات الفلسطينى عاصم سالم، الأربعاء، بمكتبه برام الله السفير المصرى الجديد لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، واستهل الاجتماع مرحبا به فى فلسطين ومتمنيا له التوفيق فى مهامه الجديدة.

وأكد الوزير الفلسطينى مع السفير إيهاب سليمان على العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا دور مصر الهام والريادى فى دعم فلسطين على كافة الأصعدة والمستويات مؤكدا سعى الوزارة إلى تعميق وتعزيز هذا التعاون فى مختلف المجالات التى تأتى ضمن إطار عمل الوزارة.

وشكر الوزير الفلسطينى الجهود المبذولة من قبل الجانب المصرى لإنجاح موسم الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج المحافظات الجنوبية، وذلك من خلال تسهيل عمليات العبور والسفر الى الأراضى الحجازية.

من جانبه، جدد السفير المصرى موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.