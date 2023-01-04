الداخلية تلاحق المحتكرين وتضبط الأسعار بحملات رقابية على الأسواق.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

يرصد فيديو جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، خلال 24 ساعة.

أسفرت الجهود عن ضبط (1337) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5,100 طن أرز أبيض "عينى")، (25) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (13,014 طن أرز أبيض "عينى")، (4) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (125,465 طن أرز شعير "عينى")، (63) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (151,320 طن أرز شعير "مستندى").

كما أسفرت الجهود عن ضبط (3) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (15 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (3) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (54 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 250 عبوة أدوية بيطرية) ، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (49,850 طن "مكرونة – بقوليات – ملح طعام ") .

وشملت المضبوطات (496) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (12,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 1,309 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 15 طن أسمنت – 740 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (440) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 149 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 139 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 141 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (18,650 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") .

وضلطت شرطة التموين (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,200 طن سكر - أرز "تموينى" – 1418 عبوة "زيت طعام - مكرونة - بسكويت" - 351643 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (380,508 طن "مستندى – عينى") أبرزها (18,650 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 12,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 18,114 طن أرز أبيض "عينى" - 125,465 طن أرز شعير "عينى" – 151,320 طن أرز شعير "مستندى" - 51,159 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 2,200 طن سكر - أرز "تموينى" – 1418 عبوة "زيت طعام - مكرونة - بسكويت" - 351643 لتر مواد بترولية "عينى" – 740 عبوة سجائر – 73,750 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 250 عبوة أدوية بيطرية – 15 طن أسمنت).

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص".. بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (49,85 طن سلع غذائية "مكرونة - بقوليات - ملح طعام" - 4,750 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة شمال سيناء).. لتصرفه فى كمية قدرها (17 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء مستوليا علي الدعم المقرر، وضبط (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة).. وبحوزته كمية قدرها (3.500 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (67) قضية بمضبوطات بلغت (376,785 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الر سمى فقد إضطلعت الإدارة العامة بالاشتراك مع مديريتى أمن دمياط والسويس بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بإجمالى مضبوطات (350973) لتر "سولار - بنزين عينى".

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.. بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (6,3 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (مالك ثلاجة لحفظ الدواجن "بدون ترخيص".. بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (5,1 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، و ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.. بمحافظة الجيزة).. وبحوزته كمية قدرها (2,15 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (61) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (13311 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).