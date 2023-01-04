اليوم السابع
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التموين: حملات رقابية يوميا على المحال والأسواق لمراقبة الأسعار

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:22 م
التموين: حملات رقابية يوميا على المحال والأسواق لمراقبة الأسعار وزارة التموين
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إنه يجب على جميع المحال وضع الأسعار على السلع أو على الأرفف، وأن الأجهزة الرقابية ستبدأ في التحقق من تنفيذ ذلك، وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين، مشيرا إلى أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، وأن الدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء، أن هناك حملات رقابية يوميا على كافة المحلات  لمراقبة  الاسعار، مشيرا الى أنة بحسب قرار رئيس الوزراء، فإن أصحاب المحال التجارية ملزمون بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 وتابع :" شن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية  والغرامات والعقوبات القاسية على المخالفين أو في حالة عدم التزامهم بوضع السعر على السلع الى جانب إراسال إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه بالتوجيهات الوزارية ".

وفى وقت سابق قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن لديهم 19 معرضا ثابتة فى الشرقية فى كل مراكز الشرقية، مشيرة إلى أن مدينة الزقازيق باعتبارها الأكبر يوجد فيها حوالى 3 معارض، وهذه المعارض تعمل منذ شهر أكتوبر بالتعاون مع الغرفة التجارية والمحافظة.

وأشارت فايزة عبد الرحمن، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن المعارض متوفرة بجانب العربات المتنقلة والهيبرات التي تشارك معهم في أهلا رمضان بتخفيضات معقولة للمواطنين لدعم المواطن في الشهر الكريم، مفيدة بأن نسبة التخفيضات تصل لـ30% في معارض أهلا رمضان.


التموين

عبد المنعم خليل

الأسواق

الأسعار

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