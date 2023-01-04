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محافظ الجيزة يغلق مخبزا للتلاعب فى وزن الرغيف: "بتبيع العيش على مزاجك".. فيديو

الأربعاء، 04 يناير 2023 07:27 م
محافظ الجيزة يغلق مخبزا للتلاعب فى وزن الرغيف: "بتبيع العيش على مزاجك".. فيديو غلق المخبز
كتبت - مرام محمد

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قامت محافظة الجيزة بغلق وتشميع مخبز سياحى بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور وقطع المرافق عنه؛ لمخالفته للأسعار وعدم إلتزامه بالأوزان المحددة لرغيف الخبز وغير مرخص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق أحد المخابز السياحية المخالفة والتى أصدرها خلال جولته التفقدية المفاجئة صباح اليوم عقب ضبط العديد من المخالفات للمخبز.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ ما يلزم والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف أعمال الرقابة ورصد أية حالات للتلاعب برغيف الخبز للتخفيف عن كاهل المواطنين فى هذا الصدد وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين.
 
وشدد محافظ الجيزة، على مسئولى التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومى لرصد أى مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع فى مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لجميع السلع.
 
وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد صباح اليوم أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور، والذى يعد من أكبر الشوارع بنطاق الحى وأكثرهم كثافة سكانية ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم، موجها مديرية الطرق وحى بولاق الدكرور بتكليف الشركة المنفذة بمراجعة كافة البلدورات وأرصفة المشاة، والتأكد من الالتزام بالمناسيب الموحدة لهم وعدم السماح بتعدى وبروز المحال والمنشآت التجارية على الأرصفة، الأمر الذى يعيق حركة سير المواطنين عليها وينعكس على الحركة المرورية بالطريق.
 

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