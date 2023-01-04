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محافظة الجيزة: لا تعطيل للمدارس بسبب حالة الطقس وغدا يوم دراسى عادى

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:29 م
محافظة الجيزة: لا تعطيل للمدارس بسبب حالة الطقس وغدا يوم دراسى عادى تلاميذ - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكدت محافظة الجيزة عدم صدور قرارا بتعطيل الدراسة غداً الخميس بمدارس المحافظة، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غدا فى كافة المدارس على مستوى المحافظة، وأن غدا يوم دراسى طبيعى.
 
وأكدت على أنه لا تأثير للأحوال الجوية على انتظام اليوم الدراسى بأى شكل، ولا تستدعى الأمور أى تعطيل للدراسة، مُهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
وشهدت عدة مناطق متفرقة من محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تزامنا مع تعرض البلاد لموجة أمطار متفاوتة الشدة تؤثرعلى أغلب أنحاء الجمهورية وامتدت لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة،ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

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