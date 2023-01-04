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البابا تواضروس ضيفا على القناة الثانية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد السبت

الأربعاء، 04 يناير 2023 06:29 م
البابا تواضروس ضيفا على القناة الثانية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد السبت البابا تواضروس الثانى و نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون
كتب ـ محمد الأحمدى

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يجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاء على شاشة التليفزيون المصرى وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

وصرحت نائلة فاروق - رئيس قطاع التليفزيون أنه ستذاع حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرارة المرقسية يوم السبت 7 يناير على شاشة القناة الثانية فى تمام الساعة التاسعة مساءا وتعاد على شاشة الفضائية المصرية والفضائية الموجهة لأمريكا  فى العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، بتقديم الإعلامية عواطف أبو السعود. 

 

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم، المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حماده الصاوى النائب العام.

 

كما استقبل قداسته أيضا وفدًا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسته اليوم أيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، ومعهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

 

وأعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسة البابا أيضا فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسته أيضا وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الوفد التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

 

وزار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسي.

 

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا أن الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيح الواحد، مضيفا: "نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذى يضم عائلة المسيح المصرية".

 

وأكد رئيس الأساقفة: الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.

 

تجهيزات الحلقة
تجهيزات الحلقة

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

فريق القناة فى الكاتدرائية
فريق القناة فى الكاتدرائية
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القناه الاولى

التليفزيون المصرى



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