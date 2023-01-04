الرعاية الصحية: فحص وتوعية نصف مليون مواطن بالطرق الصحيحة لغسل الأيدى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن نتائج حملتها التوعوية بالطرق الصحية السليمة لغسيل الأيدى وفحص الفم والأسنان واللثة، لافتة إلى تقديم الحملة خدماتها لأكثر من نصف مليون مواطن بمحافظات «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية» خلال عام 2022.

وأوضح بيان الهيئة، تمكنت العيادات المتنقلة التابعة للحملة، من الوصول إلى المواطنين بكافة أنحاء وضواحي المحافظات الثلاث، حيث تم الوصول إلى أكثر من 157 ألف مواطن، بمحافظة الإسماعيلية، وما يقرب من 160 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية وفحص ما يقرب من 256 ألف مواطن، بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالي يتخطى 570 ألف مواطن استفادوا من خدمات الحملة بالمحافظات الثلاث خلال 2022.

واستكملت الهيئة في بيانها، استهدفت الحملة الأماكن الأكثر ارتيادًا بالمحافظات الثلاث، حيث تم الاطمئنان على العلامات الحيوية للمترددين على العيادة المتنقلة التابعة للحملة، وإجراء بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على العيادات، فضلًا عن توافر أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، وتوعية وتثقيف ذويهم بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان من مرحلة الطفولة.

وتابع بيان الهيئة: ومن منطلق إيمان الهيئة بأهمية المشاركة المجتمعية توجهت فرق من الحملة إلى عدد من دور المسنين والأيتام بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ فعاليات حملتها «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك»، بالتعاون مع شركة Unilever العالمية.

ونوه البيان: تم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعليم الأطفال أهمية غسل الأسنان، وذلك من خلال ألعاب افتراضية بداخل العيادة المتنقلة، لتعليم الأطفال المترددين أهمية غسل الأسنان، إلى جانب توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، لحث الأطفال وذويهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأشار البيان، إلى أهمية رفع وعي النشء بسبل الوقاية من الأمراض، باعتبارهم القطاع الأكبر المستهدف من الحملة، مشيرًا إلى ضرورة إطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، مؤكدًا على أن نظافة اليدين والأسنان وإتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدى ونظافة الأسنان للحفاظ على صحة الفم واللثة.