حصاد الوزارات.. التعليم: كتب رابعة وخامسة ابتدائى جاهزة وتسليمها بداية التيرم الثانى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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