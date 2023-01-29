اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 05:06 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: كتب رابعة وخامسة ابتدائى جاهزة وتسليمها بداية التيرم الثانى

الأحد، 29 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: كتب رابعة وخامسة ابتدائى جاهزة وتسليمها بداية التيرم الثانى الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
إعداد محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
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