النقل: التعاقد على منظومة التاكسى الذكى وربطها بالمنظومة فى العاصمة الإدارية

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل الخطة المقترحة لنقل الموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومهام الوزارة فى هذا الصدد، حيث أشار إلى أن خطة النقل تعتمد على عدد من المحاور، منها استخدام وسائل النقل العام المستدام، وما تتضمنه من القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، ومترو الانفاق، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لاتوبيسات من مختلف المناطق، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، جار العمل على زيادتها بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، وذلك خلال الفترة القادمة، تلبية لما تتطلبه حركة الانتقال إلى العاصمة.

وتطرق وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى خريطة ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، وكذا مسارات خطوط الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل الجماعي المتعاقد معها من خلال جهاز النقل البري الداخلي والدولي، من مختلف المناطق والميادين المتواجدة فى نطاق المحافظات التى سيتحرك منها الموظفون، متوجهين إلى الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الفريق كامل الوزير خطة النقل الذكى الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تكليف احدى شركات النقل الجماعي بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسـاراً لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائى الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة الي خارجها، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم شراء واستلام 20 أتوبيسا تعمل بغاز طبيعى، إلى جانب 30 حافلة أخرى تعمل بالكهرباء، وتحديد أماكن عدد 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، مضيفاً أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى اعتباراً من بداية العام الجاري، من خلال 20 أتوبيسا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.

وأضاف وزير النقل أنه جار التعاقد على منظومة التاكسى الذكي، وربطها بمنظومة النقل المستدام بالعاصمة الإدارية، موضحاً أنه جار التنسيق على إنشاء البنية التحتية لتشغيل تاكسي العاصمة باستغلال عدد 145 عربة كهرباء عائدة من مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ.