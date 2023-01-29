وزير الأوقاف: الترجمة انفتاح على العالم ومن محاور التواصل الإنسانى والثقافي

كتب على عبد الرحمن

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى مؤتمر "الترجمة عن العربية - جسر الحضارة" الدورة الثانية دورة الدكتور محمد عناني، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين العساسى رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة كرمة سامى رئيسة المركز القومى للترجمة، وكرستينا بورتا ممثل منظمة اليونيسكو، والدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبى للغة العربية، وعدد من المترجمين والناشرين، وعدد من الأئمة والواعظات وذلك بقاعة المنارة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وفى كلمته هنأ وزير الأوقاف الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب بالانطلاقة القوية والمتميزة لمعرض الكتاب هذا العام والإقبال الكبير الذى يؤكد حيوية حياتنا الثقافية، وهذه الفعاليات التى تم الإعداد لها واختيارها بعناية بالغة فأصبحت مقصدًا ثقافيًا هامًا على هامش هذا المعرض.

كما أكد جمعة، أن الترجمة من أهم محاور التواصل الإنسانى والثقافي، وأن حوار الأديان والثقافات لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاهتمام والعناية بحركة الترجمة وتعلم اللغات فى آن واحد، ونحن نقوم بهذه العملية الواسعة بالتنسيق مع هيئة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب من منطلق مسئوليتنا الشرعية والوطنية والثقافية، مشيرًا إلى أن حركة الترجمة هى حركة انفتاح على العالم، ولكنها قضية شديدة الحساسية وبخاصة فيما يتصل بالفكر الدينى والثقافة الدينية.

وتأتى أهمية الترجمة عن العربية فى مجال الفكر الدينى والثقافة الدينية فى هذه المرحلة بالذات نظرًا لما تم من تشويه لبعض جوانب ثقافتنا، سواء بفعل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتى اتخذت من الدين ستارًا لها، أو من جراء عمليات التشويه المتعمد لثقافتنا العربية الإسلامية، مؤكدًأ أنه على من يعمل فى مجال ترجمة الخطاب الدينى أن يتحلى بقدر كبير من الحكمة، فيراعى مشاعر الآخر وثقافته، إذ لا يمكن أن تنطلق حركة ناجحة فى مجال الخطاب الدينى تنظر فقط إلى ثقافتنا نحن، وإنما يجب أن ننظر إلى ثقافة الآخر وطبيعة الآخر وما يمكن أن يتقبله، ومن ثم كانت سلسلة (رؤية) بالتعاون مع هيئة الثقافة والتى تهتم بالخطاب الدينى والتى نأمل أن تكون سلسلة القرن الحادى والعشرين فى مجالها لغزارة إنتاجها ودقة مضمومنها، وكنا فى العام الماضى نحتفل بالإصدار رقم (100) فى هذه السلسلة، ونحن فى هذا العام وصلنا إلى العدد (152) من سلسلة(رؤية) وتتنوع هذه السلسلة ما بين اللغة العربية، واللغات الأجنبية، وقد صدر منها نحو 63 إصدارًا مترجمًا، ونحو 36 إصدارًا نصفها قيد الطبع ونصفها قيد الترجمة، أى أننا أوشكنا على استكمال (100) مترجم فى مجال الفكر الديني.

وأكد وزير الأوقاف أن جميع الكتب قد تم مراجعتها كلمة كلمة وصفحة صفحة باللغة العربية قبل الدفع بها إلى الترجمة للتأكد من أنها تراعى مشاعر الآخر، ومن بين إصدارات سلسلة (رؤية) المترجمة كتاب: حماية الكنائس فى الإسلام، وكتاب: حماية دور العبادة، وكتاب : فلسفة السلم والحرب والحكم، وكتاب : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وكتاب : الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكتاب : مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وكتاب : الجاهلية والصحوة، كما تنوعت إصداراتها ما بين قضايا دينية لتصحيح المفاهيم وقضايا ثقافية عامة، والتى يتم توزيعها عبر بعض المؤسسات الدينية، مشيرًا إلى أن نسبة المبيعات فى الأيام الأولى من المعرض ونسبة الإقبال على سلسلة رؤية بلغ حوالى ثلاثمائة ألف زائر للمعرض وانعكس ذلك على نسبة المبيعات كما أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأضاف وزير الأوقاف أن صناعة الكتاب لم تأفل ولن تأفل بعد، والحقيقة أن الكتاب صناعة رصينة مع اهتمامنا البالغ بكل الوسائل الأخرى من مواقع التواصل إلا أننا نبدأ بالكتاب الذى يكتب بعناية بالغة ثم يحول إلى برامج تدريبية وإلى مقاطع عبر مواقع التواصل، فكثير من هذه الكتب التى نشرت عبر مواقع التواصل نشرت بأكثر من وسيلة، نشرت مقروءة ومسموعة ومتلفزة ومشروحة.

وعن خطبة الجمعة وترجمتها أكد وزير الأوقاف أننا ندرك أن العالم مسلميه وغير مسلميه يسمع خطبة الجمعة ونحرص ألا تجرح مشاعر أى إنسان وتم ترجمتها إلى نحو عشرين لغة، كما اهتممنا بكثير من اللغات الإفريقية، وفى العام الماضى أخرجنا ثلاث ترجمات للقرآن الكريم، ومع افتتاح هذا المعرض ترجمنا معانى القرآن الكريم الى اللغة العبرية وهى أحدث ترجمة لترجماتنا من معانى القرآن الكريم، مؤكدًا أن ترجمة معانى القرآن الكريم هى ترجمة للمعانى وليس للنص إذ لا يستطيع أن ينقل أحد النص نفسه إلى أى لغة أخرى بذات دلالاته، وهذه التراجم إنما تعبر عن فهمنا نحن للنص وقدرتنا على نقله، ويجب على المترجم أن يتحلى بشيء من التواضع ولا بد من تمكنه من اللغتين .

واستعرض وزير الأوقاف خلال كلمته عددًا من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ومنها إصدارات سلسلة رؤية للنشء المترجمة.