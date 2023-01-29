الصحة توجه رسالة عاجلة حول تطعيم كبار السن بلقاح كورونا.. تفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان إن تلقى لقاح فيروس كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة ضرورى جدا وعلى رأسهم أصحاب أمراض السكر والضغط .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا يقلل من الإصابة بالعدوى ويحمى من المضاعفات الخطرة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الأمان فى تلقى اللقاح الخاصة بفيروس كورونا وتابعت: لقاح فيروس كورونا متوفر للأشخاص بداية من سن 12 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الجرعة التنشيطية يمكن الحصول عليها فى أقرب وحدة صحية دون حجز مسبق، لافتة إلى أن جرعة لقاح فيروس كورونا التنشيطية تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطرة .

وأوضحت أن لقاح كورونا متوفر للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما، وطالبت بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى لمنظومة اللقاحات.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارةhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.