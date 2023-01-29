وزير القوى العاملة يلتقى وفدا سعوديا لبحث ضخ عمالة مصرية فى سوق العمل السعودى

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عن التنسيق مع الجانب السعودى بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والإعتماد المهنى لضخ عمالة مصرية مُدربة وماهرة فى سوق العمل السعودي، مؤكدة على المشاورات الراهنة بين "الجانبين" لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج، وطُرق تطبيقه. وبحسب البيان الصحفي، التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم بديوان عام الوزارة، وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزى المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهنى من خلال مذكرة تفاهم، والذى يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية فى مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة حيث يعمل البرنامج المرتقب فى مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية فى دولهم قبل وصولهم إلى "المملكة"، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة،فى حين أن المسار الثانى يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً فى السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضا.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير حسن شحاتة بأعضاء الوفد السعودي، مؤكداً استعداد الدولة المصرية اعتماد أى برامج تهدف إلى تطوير مهارات العمالة المصرية فى مختلف قطاعات العمل والارتقاء بمستويات آدائها، وأن "الوزارة" تقوم بالفعل بتأهيل تلك العمالة من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى وفق أحدث أساليب التدريب المهنى المعتمدة.

وأكد الوزير شحاتة، على عمق العلاقات المصرية والسعودية ،وانها نموذج يحتذى به في التعاون والتنسيق من اجل مصالح البلدين، مثمناً عملية التنمية والمشروعات الإستراتيجية التي تشهدها "المملكة"، ومشيراً إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون بما يخدم ملف "العمل".

بدورها استعرضت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بنود جدول أعمال الإجتماع والذى تضمن مناقشة حول الامور الفنية الخاصة بالتدريب المهنى ودور مراكز التدريب فى تنفيذ "برنامج الفحص"، ومناقشة المسائل القانونية الواردة بمشروع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج،واستعراض برنامج الربط الإلكتروني الخاص بالفحص المهنى، وعرض موجز لأهم النتائج التى تم التوصل إليها بين الطرفين.

من جانبه قدم فوزى المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحاً بأن وزارة الموارد البشرية، تواصل جهودها في تنظيم الأعمال والاستفادة مـن العمالـة بمختلف المهـن من خـلال تنظيمهـا وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، وبالتالى تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سـوق العمـل السعودي، إضافة إلى رفع مستوى الخدمـات المقدمة، وتعزيـز الإنتاجية، والحد من تدفـق العمالة غير المؤهلة لسـوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية حاجات السوق.

وأكد أن البرنامج يعتبر مساهماً رائداً في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل، حيث أن برنامج الاعتماد المهني يهدف إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية في سوق العمل السعودي، حيث تم إطلاق البرنامج فى دولتى باكستان والهند وجارى العمل على إطلاقه فى بنجلادش، ولكن تظل الدولة المصرية من أهم الدول التى نعمل معها على هذا البرنامج وتقديمها للعمل فى المشروعات التى تنفذها المملكة.

وأضاف "المهيدب" أن الفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـي دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.

حضر اللقاء من الجانب السعودى، فوزى المهيدب نائب وزير الموارد البشرية ومستشار الوزارة ،ومحمد اليامى مدير عام الادارة العامة للفحص المهنى،وفهد القاسم مدير محفظة الفحص المهنى، وفيصل القحطانى مدير التشغيل ببرنامج الفحص المهنى، وسارة حسين مدير الإدارة القانونية، ونواف بن مسلم مدير برنامج الفحص المهنى فى مصر، ومحمد بن حيدر باحث قانونى بشركة تكامل، وبدور العزابى مستشار قانونى بالشركة .كما حضر من وزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وحسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، وياسر غازى مدير عام الادارة العامة للتمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام مراكز التدريب المهنى، ابراهيم على مدير عام الشئون المالية، والمهندسة هدى قابيل مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتطبيقات، ورشا محمود مكتب الوزير، ومحمد كمال مدير عام البنيى الأساسية، وأشرف رسمى باحث بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي.