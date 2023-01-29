اليوم السابع
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التموين تعلن عن مناقصة لتوريد الذرة الصفراء

الأحد، 29 يناير 2023 03:54 م
التموين تعلن عن مناقصة لتوريد الذرة الصفراء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم (2) لسنة 2022/2023 لتوريد ذرة صفراء طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية، وأن فترة شحن من 20 فبراير إلى 10 مارس 2023 وتقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.
 
وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الهيئه العامة للسلع التموينية بعمل مناقصة لتوريد الذرة الصفراء لصالح الهيئة وذلك فى اطار مساهمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة اعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربيين للمحافظة على هذه الصناعة الهامة.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.
 
وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فيما تم صرف 75% من مقررات شهر يناير حتى الآن، كما توفر المجمعات الاستهلاكية، كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 30% . 

التموين

توريد الذرة الصفراء

الذرة الصفراء

السلع التموينية

أعلاف الدواجن

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