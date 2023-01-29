الزراعة تطلق 27 منفذا متحركا لمحافظة بني سويف لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كتبت أسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة إلى محافظة بنى سويف، تشمل 27 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة، ومزارعها والجهات الإنتاجية التابعة لها، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20 إلى 40٪. يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بضخ المزيد من السلع والمنتجات من خلال منافذ الوزارة وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم. وشهد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، اصطفاف السيارات، بحضور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ. ومن جهته، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحشد جهود الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وان يكون للوزارة دور ايجابى ومباشر فى خدمة ودعم المواطنين، والمساهمة فى خفض الاسعار، من خلال ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بكافة منافذها الثابتة والتى تبلغ 243 منفذ، منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ومنافذها المتحركة البالغ عددها 32 منفذ، تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

وأشار صالح، الى ان قافلة المنافذ المتحركة الى محافظة بني سويف، شملت 27 سيارة، محملة بالمنتجات المختلفة، وعلى رأسها: اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، والأرز والبقوليات، والخضر والفاكهة الطازجة، وزيت الزيتون، والعسل والمربات، فضلا عن الأسماك الطازجة.

وأكد مستشار وزير الزراعة، استمرار مبادرة الوزارة: "من خير مزارعنا لأهالينا"، في توفير السلع والمنتجات للمواطنين، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسب تترواح بين 20 و 30٪، لافتا الى ان هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار التواجد بكافة المحافظات، وتكثيف ضخ السلع والمنتجات بمنافذ الوزارة في كافة المحافظات، فضلا عن دعمها بالمنافذ المتحركة.