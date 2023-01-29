التعليم تنفى صحة الأجزاء المتداولة بشأن محذوفات مناهج رابعة وخامسة ابتدائى

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تحديد أجزاء محذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسى الثانى.

وأوضح شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد فى تصريح سابق له أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسى الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائى بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن كتب الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى بشكلها الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة التى وجه بها الدكتور رضا حجازى.

كما أكد المتحدث الرسمى أيضا عدم صحة المنشور الذى تم تداوله بشأن احتساب درجات الامتحانات لأى صف من صفوف النقل، موضحا أن توزيع الدرجات بالنسبة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى يتضمن درجات أعمال السنة مضافا إليها درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول، مهيبا بأولياء الأمور والطلاب أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة.