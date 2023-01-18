اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح دجاج بياض بسعر 120 جنيها والدفع بالتقسيط

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح دجاج بياض بسعر 120 جنيها والدفع بالتقسيط وزارة الزراعة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
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