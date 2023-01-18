أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح دجاج بياض بسعر 120 جنيها والدفع بالتقسيط

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم: لم نحدد القيمة المالية لحصص مجموعات الدعم المدرسية
وزير التجارة: صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال 2022
طلاب الثانى الإعدادى بالجيزة ينهون امتحانات نصف العام بنسبة حضور 96.6%
الرى: إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع
انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة السبت.. والمديرية توجه تعليمات للمدارس
الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط
انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين لـ0.7% بعدما كانت 8%.. إنفوجراف
القوى العاملة تكشف موعد التقدم لـ3149 وظيفة جديدة فى 15 محافظة.. التفاصيل
التعليم: نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون بالدرجات
الصحة تكشف 4 طرق لانتقال عدوى الإيدز.. تعرف على التفاصيل
ضبط 68 طن سلع غذائية بمخازن مخالفة و1225 كرتونة زيت محتكرة فى الجيزة
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع وتحذيرات من برودة الليل
النقل: إنشاء كوبرى جديد على دائرى الوراق لزيادة الحارات فى الاتجاهين
الصحة: تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية
خطوات التقدم لـ3149 وظيفة بـ15 محافظة بمرتبات تصل لـ7500 جنيه
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