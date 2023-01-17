ضبط 68 طن سلع غذائية بمخازن مخالفة و1225 كرتونة زيت محتكرة فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة جهودها بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين فى تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة والتصدى لجشع بعض التجار.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف الرقابة والمتابعة الدورية لعمليات البيع والشراء بأسواق المحافظة وضبط أية حالات إحتكار للسلع أو تلاعب بالأسعار أو حجب للمواد التموينية المدعمة عن المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الأجهزة التموينية بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث تم ضبط عدد من المخازن بمناطق (اللبينى حى الهرم، بشتيل مركز ومدينة أوسيم، برطس بمركز ومدينة منشأة القناطر) لاحتكار وحجب البيع لحوالى 26 طن سلع ومواد تموينية مدعمة شملت سكر وأرز ومكرونة ودقيق مدعم و1000 كرتونة زيوت طعام وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة.

كما تابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التى أسفرت عن ضبط عدد من المخازن بذات المناطق لتخزينها حوالى 42 طن سلع غذائية حرة بغرض الاحتكار شملت أرز ودقيق وعدس وفول بالإضافة إلى عدد 225 كرتونة زيوت طعام وقد وتم التحفظ على المواد المضبوطة ومصادرتها بمخازن الأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخازن والقائمين عليها وفقا للإجراءات القانونية المحددة لذلك.

وكانت محافظة الجيزة قد تمكنت من خلال مديرية الطب البيطرى وبالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط حوالى 2طن و755 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط حوالى 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقى، وضبط 700 كجم هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للأستهلاك الأدمى بالعجوزة، وضبط 700 كجم لحوم مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة، وضبط 48 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم، وضبط 57 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و1170 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيرًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 8 محاضر حيال المخالفين.