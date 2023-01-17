التعليم تعيد هيكلة قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

كتب محمود طه حسين

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إعادة هيكلة قطاعات امتحانات التعليم الفني من هذا العام 2023، وذلك فى أطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفنى، بشأن امتحانات الدبلومات الفنية (صناعى، تجارى، زراعى، فندقى) حيث طالبت الوزارة، المديريات التعليمية، بإبلاغ الإدارت التعليمية و مدارس التعليم الفني وجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات بإعادة هيكلة القطاعات كالتالى:-

التعليم الصناعي

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية قطاع (القاهرة) الصناعية (نظام السنوات الثلاث:

- لجنة النظام والمراقبة (أ) : تضم مدارس محافظات القاهرة - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)

- لجنة النظام والمراقبة (ب): تضم مدارس محافظات (الجيزة) + التعليم والتدريب المزدوج (جميع المحافظات)

- لجنة النظام والمراقبة (ج): تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية (جميع النوعيات)

- قطاع طنطا : يضم مدارس محافظات (المنوفية - القليوبية) قطاع الزقازيق : يضم مدارس محافظات الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط)

- قطاع قويستا : يضم مدارس محافظات (البحيرة - الغربية) قطاع دمياط : يضم مدارس محافظات (الشرقية - الدقهلية)

- قطاع دمنهور : يضم مدارس محافظات كفر الشيخ - الاسكندرية مطروح)

-قطاع بني سويف يضم مدارس محافظات والمنيا أسيوط الوادي الجديد - سوهاج) قطاع المنيا:

-لجنة النظام والمراقبة (أ) بالمنيا: يضم مدارس محافظات (الفيوم - بنى سويف) لجنة النظام والمراقبة (ب) بأسيوط: تضم مدارس محافظات وقنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان) دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث اعداد المهني: ضنا

-قطاع القاهرة مركزى إعداد مهنى (يشمل جميع المحافظات) دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية (نظام السنوات الخمس).

- قطاع القاهرة مركزى نظام السنوات الخمس (يشمل جميع المحافظات).

التعليم الزراعي

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث ) : قطاع القاهرة: يضم مدارس محافظات القاهرة - الجيزة - بني سويف - القليوبية - المتوفية - الشرقية - بورسعيد الإسماعيلية - السويس شمال سيناء - جنوب سيناء.

- قطاع طنطا: يضم مدارس محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - الدقهلية - دمياط - مطروح)

- قطاع المنيا: لجنة النظام والمراقبة (أ) بالمنيا: تضم مدارس محافظات القيوم المنيا - أسيوط الوادي الجديد) لجنة النظام والمراقية (ب) بسوهاج: تضم مدارس محافظات سوهاج قنا البحر الأحمر - الأقصر أسوان)

-الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية ونظام السنوات الخمس + دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث ( الاعداد المهني + التعليم المزدوج .

- قطاع القاهرة مركزى لنظام السنوات الخمس + الاعداد المهني + التعليم والتدريب المزدوج (يشمل جميع المحافظات).

التعليم التجاري

دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث) :

قطاع القاهرة: يضم مدارس محافظات القاهرة - الجيزة - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء قطاع طنطا يضم مدارس محافظات الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ قطاع الزقازيق يضم مدارس محافظات الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط) قطاع دمشهور: يضم مدارس محافظات الإسكندرية - مطروح - البحيرة)

- قطاع المنيا: لجنة النظام والمراقبة (أ) بالمنيا: تضم مدارس محافظات الفيوم - أسيوط - الوادي الجديد).

- لجنة النظام والمراقبة (ب) بالفيوم: تضم مدارس محافظات المنيا - بنى سويف

- قطاع سوهاج بضم مدارس محافظات سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان)

- الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس) + دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث للتعليم المزدوج .

- قطاع القاهرة مركزى نظام السنوات الخمس + التعليم والتدريب المزدوج (يشمل جميع المحافظات).

التعليم الفندقي

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث) + الاعداد المهني + التعليم المزدوج .

- قطاع القاهرة مركزى نظام السنوات الثلاث + الاعداد مهني + التعليم والتدريب المزدوج (يشمل جميع المحافظات) دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الخمس):

- قطاع القاهرة مركزى نظام السنوات الخمس (يشمل جميع المحافظات).