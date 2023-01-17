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التعليم: نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون بالدرجات

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:03 م
التعليم: نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون بالدرجات امتحانات
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستكون بالدرجات حيث إنه تم إدراج أسئلة مقالية تمثل 15% من عدد الأسئلة فى كل مادة.

جاء ذلك بعد أن تم تداول ما يزعم بأن نتيجة طلاب أولي وثانية ثانوى ستكون تقديرات وليست درجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إضافة أعلى الدرجات التى حصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى درجة امتحان الفصل الدراسى الأول التى ستنتهى 26 يناير الجارى.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على التابلت بواقع 85% من الأسئلة و15% أسئلة مقالية الإجابة فى نفس كراسة الأسئلة.

وتستقبل المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، وحرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى حيث سيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.

وطالبت المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنه جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد و بعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من منصة الامتحان يتسبب في حدوث مشكلة، لم يستطيع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة و إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان و التأكد من تفعيل منصة الامتحان من الاعدادات وممنوع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم ارسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.


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