خطوات التقدم لـ3149 وظيفة بـ15 محافظة بمرتبات تصل لـ7500 جنيه

كتبت – مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.

ونوهت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية في المحافظات

أولا: الوظائف الخالية في محافظة المنوفية

1- فرص عمل بإحدى الشركات في شبين الكوم

-الوظائف المطلوبة

أ- 10 مطور مبيعات – 7500 جنيه – خبرة

ب- 5 سائق توصيل أوردرات – 4500 جنيه

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 30 : 35 سنة

2-فرص عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية

-الوظائف المطلوبة

أ- 1- عامل تدوير

-الشروط

أ- المؤهل: متوسط

ب- السن 20 :35 سنة

ج- الراتب: 2800 جنيه

3- فرص عمل بإحدى شركات النسيج بالسادات – المنطقة الصناعية الأولى

-الوظائف المطلوبة

أ- 50 عامل إنتاج

ب- 24 عامل تشغيل

ج- 6 عامل مخزن

د- 6 أمين مخزن

هـ- 2 مراقب إنتاج

و- 10 أمن إداري

ز- 3 عامل خدمات

-الشروط

-مؤهل عالي – متوسط

-السن 20 : 30 سنة

-مواصلات السادات

-الراتب حسب المقابلة

ثانيا: أبرز الوظائف الخالية في القليوبية

1- فرص عمل بإحدى شركات الجوارب والتريكو في شبرا الخيمة

-الوظائف المطلوبة

أ- 5 عامل تعبئة

ب- 34 عامل فرز

ج- 35 عامل خياطة

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب-السن 20 : 25 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

2-فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة في الخانكة

-الوظائف المطلوبة

1- 3 مهندس إنتاج – خبرة 2:4 سنة

2- 2 مهندس تحسين منتجات – خبرة 3:4 سنوات

3-2 رسام فني – إناث - خبرة 1:2 سنة

4- مهندس تطوير – إناث – خبرة 2:5 سنوات

5- 2 أمين مخزن

6- 5 عامل توزيع

7- 3 سائق

8- 2 فني تركيبات

9- 1 استورجي

10- 4 نجار

11- 1 كرسجي

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- السن 20:40 سنة حسب المهنة

ج- الراتب: 3500:5000 جنيه

3-فرص عمل بإحدى شركات التريكو

-الوظائف المطلوبة

أ- 5 عامل تريكو

ب- 5 عامل تجهيز

ج- 9 عامل تحميل

د- 15 عامل صباغة

-الشروط

-مؤهل متوسط – بدون

-السن 20:40 سنة

-الراتب: 2400 جنيه

ثالثا: أبرز الوظائف الخالية في محافظة الشرقية

1- فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

1- 2 مهندس – من الجنسين

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

2- 2 لحام أرجون – خبرة 5 سنوات

3- 2 فني ليزر – خبرة 5 سنوات

4- 1 فني بنش – خبرة 7 سنوات

5- 5 عمال إنتاج – خبرة 5 سنوات

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 25 : 30 سنة

ج- الراتب حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركان القطن في أبو سمران

-الوظائف المطلوبة

1- 10 عامل سنجر

2- 15 عامل أوفر

3- 5 عامل أورليه

4- 10 عمال تشطيب

5- 10 مساعدين

3- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الهندسية في المنطقة الصناعية الثالثة

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس ميكانيكا – مؤهل عالي

ب- 5 عمال إنتاج

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 18 : 30 سنة

ج- الراتب 3000 : 5000 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات المنتجات الورقية والصحية في المنطقة الصناعية الثانية

-الوظائف المطلوبة

1- 1 محاسب

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 3 سنين

2- 8 عمال إنتاج

3- 7 سائق – رخصة أولى

-الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 21 : 30 سنة

-الراتب 2400 : 5000 جنيه

5- فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 محاسب

-الشروط

-مؤهل متوسط

-خبرة 3 : 5 سنين

ب- 30 عامل إنتاج

ج- 2 فني كهرباء – خبرة 10 سنوات

د- 1 عامل نظافة

-الشروط

أ- مؤهل فوق المتوسط

ب- السن 22 : 35 سنة

ج- الراتب 2880 : 6000 جنيه

6- فرص عمل بإحدى الشركات في المنطقة الصناعية 7أ

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس برمجة وتطوير

-الشروط

أ- السن: 25 سنة

ب- خبرة سنتين

ج- الراتب 6500 جنيه

7- فرص عمل في إحدى شركات صناعة الورق الصحي

-الوظائف المطلوبة

1- 1 مهندس كهرباء

2- 1 أخصائي سلامة وصحة مهنية

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

3- 1 فني صيانة ميكانيكية

4- 1 مشرف وردية إنتاج

-الشروط والمزايا

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 5 سنوات

ج- السن 25 : 27 سنة

د- الراتب 4500 : 7000 جنيه