اليوم السابع
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الزراعة تطرح دجاج "بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط

الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:04 م
الزراعة تطرح دجاج "بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط مزرعة دواجن - ارشيفية
كتبت – أسماء نصار

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كشف المهندس رفيق قاسم، المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية بوزارة الزراعة، أنه تم طرح 86 ألف دجاجة بياض بسعر 120 جنيها للمربى الصغير والسيدات لتشجيع المرأة والشباب، مشيرًا إلى أنه يتم دفع نصف المبلغ والباقى خلال 6 أشهر .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المشروع يقع على مساحة سبعة أفدنه، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن فى الساعة وسايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طنا، ويخدم المنطقة المحيطة به.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 ملايين عامل، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على "المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية"مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور،حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

وأضاف أن تلك الجهود شملت تشجيع صغار المربين علي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفى، بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1.5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً.


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