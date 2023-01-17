طلاب الثانى الإعدادى بالجيزة ينهون امتحانات نصف العام بنسبة حضور 96.6%

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وبحضور محمد يحيي مدير عام الإدارة، وذلك للوقوف على سير العملية الامتحانية للصف الأول الثانوي العام بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع وكيل الوزارة لجان الامتحانات، وأداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدرسة، مؤكدا على أهمية الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات، ومشدداً داخل اللجان على عدم اصطحاب التليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا، وضرورة الالتزام والانضباط أثناء أداء الامتحانات وشحن التابلت بنسبة 100٪؜.

وبعد الزيارة، تفقد وكيل الوزارة غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2022/ 2023 للصف الأول الثانوى العام بمادتى الكيمياء والجغرافيا، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات.

وكشف وكيل الوزارة، عن أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من الصف الأول الثانوي اليوم بلغ 73622 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99٪، كما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي مادتي اللغة الاجنبية والعلوم، وبلغ اجمالي المتقدمين 193091 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98%.

وأشار إلى أن في اليوم الختامي للنقل بالمرحلة الإعدادية، بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثانى الإعدادي المتقدمين اليوم لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية 167692 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96.6%.

وأكد وكيل الوزارة، بعدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.