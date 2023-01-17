‫الرى: إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسب، مع ضرورة دراسة كل ترعة على حدى لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدى احتياج الترعة للتأهيل من عدمه، وبالتالى فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها.

وأوضحت وزارة الرى أهمية تحديد طريقة التأهيل المناسبة للترعة والتى تتنوع بين "تطهير - أرنكة – تدبيش – تبطين"، وأن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً في حد ذاته، وفى حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيا، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى.

وأشارت الوزارة الى أهمية تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها بناء على عدد من المحددات (مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار - فواقد التسرب - ثبات الميول الجانبية)، حيث تم وضع دليل إرشادي لعمليات تأهيل الترع آخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ويشتمل الدليل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.

وأكدت الوزارة أنه تم إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بـ(التأكد من تفعيل الدليل الإرشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.

كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ)، والتي تتمثل في (عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر).